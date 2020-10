Trumps advocaat Giuliani reageert op beelden uit Borat-film

De voormalig burgemeester van New York Rudy Giuliani ontkent met klem dat hij zich ongepast heeft gedragen tijdens de opnames van de nieuwe Borat-film. Daarin is te zien dat hij een hand in zijn broek laat glijden in aanwezigheid van wat hij denkt dat een vijftienjarig meisje is.

De komediefilm, die officieel Borat Subsequent Moviefilm: Delivery Of Prodigious Bribe To American Regime For Make Benefit Once Glorious Nation Of Kazakhstan heet, is een vervolg op de eerste Borat-film uit 2006, een 'mockumentary' waarin de Britse komiek Sacha Baron Cohen een reporter uit Kazachstan speelt die door Amerika reist. Afgezien van de kleine crew en cast is niemand in de film ervan op de hoogte dat Borat niet echt is.

Dat is ook het geval in de sequel, waarin een actrice de 15-jarige dochter van de Kazachse journalist speelt. Zij interviewt Giuliani, momenteel de persoonlijk advocaat van president Trump, onder meer over de Amerikaanse aanpak van het coronavirus. Hij stelt in dat gesprek dat het virus gefabriceerd is door China, dat het opzettelijk wereldwijd zou hebben verspreid.

Als het gesprek is afgerond verplaatsen de twee zich naar de slaapkamer van de hotelkamer waarin ze zich bevinden en doen elkaars geluidsapparatuur af. Vervolgens is te zien dat Giuliani zijn hand in zijn broek stopt, maar de politicus laat woensdag in een reeks tweets weten dat hij slechts zijn overhemd weer in zijn broek stak, en dat hij meteen de politie heeft ingeschakeld toen hij doorhad dat het niet om een echt interview ging. Hij stelt dat als Sacha Baron Cohen beweert dat er ook maar iets anders is gebeurd, de filmmaker een "hardvochtige leugenaar" is.