Moeder met kind (4) sinds vrijdag spoorloos

Een moeder en haar 4-jarige dochter uit Hoogvliet worden vermist. Ze verbleven daar tijdelijk in een woning. De Rotterdamse politie maakt zich grote zorgen en is naar de twee op zoek.

Moeder Christel liep met een zwart-rode ferrari kinderwagen in de omgeving van Rotterdam rond, samen met haar 4-jarige dochter Deila. Normaal gesproken komt ze na een wandeling van twintig minuten terug, maar vrijdag was dat niet het geval. „Sinds vrijdagavond zijn beiden spoorloos. Weet u waar ze zijn? Bel direct 112!” aldus de politie in een opsporingsbericht.