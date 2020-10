Veel drukte bij kappers uit vrees voor strengere coronaregels

Uit vrees voor mogelijk nieuwe coronamaatregelen waardoor kappers wellicht opnieuw dicht moeten, willen veel mensen nog snel voor dinsdagavond naar de kapper. "Van kappers uit het hele land krijgen we te horen dat veel mensen nog snel een afspraak willen maken", zegt de woordvoerster van de brancheorganisatie ANKO. Exacte cijfers zijn er niet.

"We krijgen signalen dat mensen voor de zekerheid nog snel naar de kapper willen. Ze zijn bang dat ze net zoals in dit voorjaar met uitgegroeid haar komen te zitten. Ze willen zeker geen 'coronacoupe' meer. We zijn een branche die niet gemist kan worden zo blijkt wel", aldus de woordvoerster.

Volgens haar is niet gebleken dat kapperszaken besmettingshaarden zijn waar mensen het virus oplopen. Toen na de lockdown van dit voorjaar in mei de kappers weer open mochten, werden strenge regels van kracht. "We hopen dat we open kunnen blijven."