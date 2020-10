Experts uit landen waar virus wél werd ingedamd: ‘Heel veel testen en luisteren naar wetenschap’

Er zijn landen waar het wel is gelukt om de tweede coronagolf snel de kop in te drukken. Vlaamse krant Het Laatste Nieuws vroeg belangrijke experts uit die landen naar hun strategie. Het komt voornamelijk neer op heel veel testen. En juist dat is in Nederland niet gelukt.

Australië

In Australië is na een strikte lockdown het virus zo goed als weg. Ian MacKay, professor virologie aan de Universiteit van Queensland, vertelt: “Australië heeft er snel voor gezorgd dat er overal gratis getest kon worden. Vandaag testen we voor alle symptomen – van een kuch tot een zere keel, tot griepachtige kenmerken. Dat doen we omdat we weten dat Covid-19 zich kan manifesteren op veel verschillende manieren. Opdat testresultaten snel beschikbaar zouden zijn, hebben we onze testcapaciteit opgeschaald.”

Ook benadrukt MacKay het belang van goede communicatie. “De landen die het het best hebben gedaan, hebben gekozen voor een consequente aanpak en voor een duidelijke, rationele, regelmatige communicatie.” Ook was de mening van wetenschappers bepalend. “Onze leiders hebben vanaf het begin geluisterd naar de experts om beslissingen te nemen gebaseerd op wetenschap, niet op politiek. Onze deskundigen hebben veel levens gered.”

Cyprus

Ook Peter Karayiannis, professor microbiologie en moleculaire virologie aan de Universiteit van Nicosia, verklaart dat het vele testen de basis vormt voor de succesvolle aanpak van Cyprus: “In Cyprus hebben we gekozen voor uitgebreid testen. We hebben het tweede hoogste aantal tests uitgevoerd van alle landen in de Europese Unie. Dat hebben we gekund omdat de regering een aantal private laboratoria heeft aangesproken – niet alleen de staatslaboratoria – om te helpen met testen.”

Letland

Irja Lutsar, professor microbiologie aan de Universiteit van Tartu, vertelt over de situatie in Estland: “We proberen ook mensen te laten begrijpen waarom we de ene of de andere maatregel invoeren, liever dan ze iets te verplichten dat we afdwingen met law and order.”

En verder benadrukt ook Lutsar het belang van veel testen. “Onze huidige aanpak is: testen, testen, testen. En isoleren. Werk en school eerst. Feestjes en bijeenkomsten later. We proberen de scholen open te houden voor afstandsleren en we moedigen studenten aan om naar de lessen en seminaries te komen, liever dan te gaan feesten.”