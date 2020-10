Dit land heeft de meeste ziekenhuisbedden van Europa

De tweede coronagolf laat opnieuw de Europese ziekenhuizen volstromen. Het ene zorgsysteem is daar beter op toegerust dan het andere, blijkt uit cijfers van Statista. Nederland heeft 317 ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners, wat aan de lage kant is vergeleken met andere landen.

Volgens de data van Eurostat mogen we blij zijn met onze oosterbuur. Duitsland heeft met 800 ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners verreweg de meeste capaciteit van Europa. Ook Oostenrijk en zelfs Frankrijk hebben relatief veel plaats in het ziekenhuis. Opvallend: de meeste Oost-Europese landen hebben veel meer ziekenhuisbedden dan landen als Nederland, Denemarken en Zweden. Dat laatste land heeft zelfs de minste bedden van alle Europese landen.