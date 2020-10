De Britse acteur Sean Connery is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat bericht de BBC. Tijdens zijn lange carrière kroop Connery herhaaldelijk in de huid van spion James Bond.

Sir Sean stierf 's nachts in zijn slaap, op de Bahama's was. Hij was al een tijd onwel

In zijn acteercarrière kreeg hij een Oscar, twee Bafta-prijzen en drie Golden Globes.

Andere films van Sir Sean waren The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade en The Rock.