Fred van Leer opgenomen in ziekenhuis

Fred van Leer is zondagmiddag naar het ziekenhuis gebracht. De 44-jarige presentator en stylist is "ter observatie" opgenomen. "Hij is daar in goede handen", laat zijn management weten. Wat er aan de hand is, is niet bekend. Er worden geen verdere mededelingen gedaan.

Van Leer meldde vrijdag dat hij even van de radar verdwijnt, nadat een dag eerder een seksvideo van hem was uitgelekt. De beelden, die rondgaan op sociale media, zouden bijzonder heftig zijn.

"Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", schreef Van Leer op Instagram. "Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline. Ik word omringd door lieve mensen die goed voor mij zorgen."

Wie het filmpje heeft gelekt, is nog onduidelijk. Het zonder toestemming verspreiden van zulke video's is strafbaar.