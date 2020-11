WHO: Lockdown is prijs die landen betalen voor besmette mensen die niet in quarantaine gaan

Lockdowns om het coronavirus in te dammen, zouden niet nodig zijn als landen er in slaagden om besmette mensen en hun directe contacten te isoleren. Dat zegt een expert van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in The Guardian.

Contactonderzoek

De WHO is geen voorstander van een lockdown, vanwege het grote ontwrichtende effect op een samenleving. De organisatie zegt steeds weer dat de manier om een epidemie onder controle te krijgen, of dat nu Covid-19 is, Sars of griep, is door mensen te testen, hun contacten te achterhalen en de besmette personen plus hun directe contacten in quarantaine te plaatsen.

Het grootste probleem is dat te veel mensen niet in zelfisolatie gaan na een positieve test. In het Verenigd Koninkrijk houdt bijvoorbeeld maar 20 procent van de besmette mensen zich volledig aan de quarantaineregels.

“Voor mij is de missing link van wat er in veel Europese landen gebeurt het management van de zelfisolatie,” zegt dr. Margaret Harris van de WHO. “Dat is niet alleen de quarantaine van mensen die ziek zijn. Het is ook de isolatie van mensen die direct in contact zijn geweest met een besmet persoon.”

Handhaven

Indirect verwijt ze overheden dat ze niet genoeg handhaven. “Mensen voelen niet een sterke sociale verplichting om thuis te blijven en het wordt ook niet bestraft, zoals in sommige andere landen. Neem bijvoorbeeld Hongkong. Daar word je iedere dag gebeld of komt de politie naar je huis om te controleren,” zegt ze. Zo zijn er meer Aziatische landen in staat geweest om het virus snel de kop in te drukken.

Een lockdown, waarbij in feite iederéén in quarantaine gaat, werkt ook, zegt Harris, “maar het veroorzaakt gigantische economische en sociale ontwrichting.” De WHO zegt niet dat je het niet moet doen. “We zeggen alleen dat je een erg hoge prijs betaalt, dus zorg dat je er iets voor terug krijgt.”

Met andere woorden: zorg dan dat het virus weg is, breng je bron- en contactonderzoek op orde en handhaaf de quarantaine beter, zodat je niet weer in een derde golf belandt. Harris noemt opnieuw Hongkong als voorbeeld waar coronapatiënten zelfs met milde symptomen al in het ziekenhuis worden opgenomen. Zo zijn ze meteen geïsoleerd en ben je er snel bij als de ziekte verergert.

Maar goed, zoveel ziekenhuisbedden hebben wij niet.