Viroloog Osterhaus: situatie voetbal afspiegeling van samenleving

Voor viroloog Ab Osterhaus komt het niet als een verrassing dat steeds meer voetbalclubs vanwege de vele positieve coronatesten moeite hebben een volwaardig team op de been te brengen. "De situatie in de voetballerij is een afspiegeling van de hele samenleving. Dit is wat er in onze maatschappij aan de hand is. We lopen achter de infectie aan in plaats van hem onder controle te brengen."

Sinds de start van het nieuwe voetbalseizoen worden spelers van clubs uit de eredivisie en eerste divisie voortdurend getest op corona. Bij AZ bleken twee weken geleden in de aanloop naar het uitduel met Napoli dertien spelers positief. Ook PSV miste zondag tegen ADO Den Haag 13 van de 27 voetballers van de A-selectie. Ajax werd maandag plotseling opgeschrikt door een corona-uitbraak met elf slachtoffers.

In Nederland zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zo'n 368.000 mensen positief getest. Hoe hoog zou dat aantal liggen als alle ruim 17 miljoen inwoners net zo vaak als profvoetballers een PCR-test hadden gedaan? "Ga er maar van uit dat het werkelijke aantal twee tot drie keer zo ligt", voorspelt Osterhaus. "Dit blijkt overigens ook uit het antistofonderzoek in de bevolking."

Erik ten Hag

Als supporter van Ajax betreurt Osterhaus het dat trainer Erik ten Hag niet zijn sterkst mogelijke ploeg kan opstellen tegen FC Midtjylland in de Champions League. "Maar ik juich wel toe wat er nu in het voetbal gebeurt. Ik pleit al sinds maart voor zo'n beleid. We lossen veel problemen op als we zoveel mogelijk mensen testen, hun contacten opsporen en diegenen die positief blijken in quarantaine plaatsen. In Nederland doen we het helaas, inmiddels noodgedwongen, anders."

"We sluiten de horeca eerst half", vervolgt Osterhaus. "We richten op Schiphol een pilot-teststraat in die om 17.00 uur of 18.00 uur dicht gaat. Mensen mochten daar dan vrijblijvend heen gaan. Het is allemaal zo half. Je ziet het aan een aantal Aziatische landen, Australië en Nieuw Zeeland, die een bepaalde periode in een complete lockdown gegaan zijn en besmette personen zo veel mogelijk opgespoord en in quarantaine geplaatst hebben. Vervolgens bij het opheffen van de lockdown namen ze dan ook heel gerichte maatregelen. Die lossen de problemen uiteindelijk wel op."

Profvoetballers zouden in een coronabubbel kunnen gaan, zoals de basketballers van de NBA die het seizoen op het complex van Disney World in Florida afmaakten. Die hadden geen contact met familie en zagen alleen elkaar. "Je moet je afvragen of je dat van voetballers kunt vragen en of zo’n maatregel sociaal acceptabel is. Maar het alternatief is uiteindelijk wellicht de competities stilleggen."