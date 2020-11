Tussenstand verkiezingen VS: Biden nu voorbij Trump in Georgia

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft voorlopig zijn achterstand op president Donald Trump ingehaald in de cruciale swing state Georgia (16 kiesmannen). Biden heeft daar nu 49,4 procent van de getelde stemmen, minder dan 0,1 procent meer dan Trump. In absolute aantallen heeft Biden een voorsprong van 917 stemmen.

Als Biden zijn voorsprong in de staten Arizona en Nevada, waar ook nog stemmen worden geteld, behoudt, wint hij de presidentsverkiezingen in ieder geval. In dat geval is verlies voor Biden in Georgia niet fataal.