Ruim 200 mensen besmet met gemuteerd coronavirus in Denemarken

In Denemarken zijn zeker 214 mensen besmet met een variant van het coronavirus dat sinds juni oorspronkelijk bij nertsen optrad. Dat maakte het Deense gezondheidsinstituut SSI bekend. Tweehonderd van de gevallen werden ontdekt in de regio Noord-Jutland. Daar zijn een groot aantal nertsenfokkerijen. Het nieuwe coronavirus is al gevonden in 216 fokkerijen in het hele land.

De Deense regering heeft woensdag bevolen dat alle nertsen, zo'n 15 miljoen tot 17 miljoen dieren, moeten worden gedood. Het zogenaamde cluster 5-virus kan volgens het SSI van dieren op mensen worden overgedragen. Gevaarlijker is het virus waarschijnlijk niet, maar het risico bestaat dat de vaccins die momenteel worden ontwikkeld minder goed zullen werken tegen deze variant.

Het voortzetten van de nertsenfokkerij vormt een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid tijdens de aanhoudende coronapandemie, waarschuwde het gezondheidsinstituut. Een groot aantal fokkerijen leidt tot meer infecties bij mensen en een groot aantal geïnfecteerde nertsen verhoogt het risico op virusmutaties, zegt het SSI.

In zeven regio's in Noord-Jutland zijn mensen nu gevraagd niet te reizen. Vanaf maandag stopt het lokale openbaar vervoer. Restaurants, zwembaden en sportscholen moeten sluiten.