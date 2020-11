Zeldzaam per postduif verzonden briefje van soldaat uit WOI ontdekt

Meer dan een eeuw geleden verstuurde een Duitse soldaat, gelegerd in Ingersheim, per postduif een bericht naar zijn superieur. Een koppel ontdekte het briefje tijdens een wandeling in de velden rond het Oost-Franse plaatsje.

De brief is vermoedelijk geschreven op 16 juli 1916, maar de datum is moeilijk leesbaar. De boodschap van de voetsoldaat aan de legercommandant luidt als volgt: “Peleton Potthof ligt onder vuur nu ze de westelijke grens van de paradeplaats bereiken. Peleton Potthof neemt de wapens op en trekt zich na een tijdje terug. In Fechtwald is het halve peloton uitgeschakeld. Peleton Potthof trekt zich terug met zware verliezen.”

Destijds hoorde Ingersheim nog bij Duitsland, nu hoort het bij de Franse Elzas. Dominique Jardy, curator van het Linge Museum in Orbey liet de boodschap vertalen en gaat het briefje tentoon stellen in zijn museum. Hij spreekt van een ‘super zeldzame ontdekking’.