Aanhangers Trump beloven hoge beloningen voor bewijs kiesfraude

Wie in de Verenigde Staten denkt te beschikken over bewijs van verkiezingsfraude, kan op meerdere plekken aankloppen voor forse beloningen. Die zijn uitgeloofd door aanhangers van president Donald Trump, die herhaaldelijk heeft beweerd dat de verkiezingen van hem worden gestolen.

Hoewel Trump volhoudt dat sprake was van ernstige misstanden bij de verkiezingen, is daar voor zover bekend nog altijd geen bewijs voor geleverd. Zijn aanhangers trekken nu de portefeuille om potentiële klokkenluiders aan te moedigen zich te melden. Een Republikeinse topbestuurder van de staat Texas stelt zelfs een miljoen dollar (zo'n 850.000 euro) beschikbaar.

Deze luitenant-gouverneur Dan Patrick zegt in een verklaring dat mensen met bruikbare informatie die moeten overdragen aan de lokale politie. "Iedereen die met informatie komt die leidt tot een arrestatie en veroordeling wegens verkiezingsfraude, zal minimaal 25.000 dollar ontvangen", belooft de Republikein.

Een belangrijke fondsenwerver van Trump, Bill White, zegt in de krant The Washington Examiner dat hij eveneens een miljoen dollar heeft opgehaald. Daarmee kunnen tipgevers worden betaald die met informatie komen over misstanden. Hij richt met compagnons een groep op met de naam Concerned People for Election Integrity: Bezorgde Mensen voor de Integriteit van Verkiezingen. Daar kunnen mensen met bewijs aankloppen.

De omstreden organisatie Project Veritas, die met undercoveracties corruptie bij media en instituties wil aantonen, heeft 25.000 dollar op tafel gelegd voor tips over onregelmatigheden in Pennsylvania. Die staat ging volgens Amerikaanse media naar de Democraat Joe Biden, die daardoor genoeg kiesmannen achter zich had om de verkiezingen te winnen.