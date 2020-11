‘Geen bewijs voor verloren of gewijzigde stembiljetten’

"Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgeraakt." Dat zeggen verschillende verantwoordelijken voor de verkiezingsinfrastructuur in de Verenigde Staten in een gezamenlijk statement. In het schrijven op de website van het officiële Agentschap voor Cyberveiligheid en Veiligheid van de Infrastructuur (CISA) staat dat de presidentsverkiezingen van 3 november "de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis" zijn geweest. Volgens president Donald Trump en de Republikeinen is er grootschalige fraude gepleegd bij de verkiezingen. De verantwoordelijken spreken dat in het statement tegen en roepen op tot vertrouwen in het Amerikaanse kiessysteem. "Hoewel we weten dat er veel ongegronde beweringen zijn en mogelijkheden om verkeerde informatie te verspreiden over het verloop van onze verkiezingen, kunnen we u verzekeren dat we het grootste vertrouwen hebben in de veiligheid en integriteit van onze verkiezingen, en dat zou u ook moeten doen." Elke stem kan indien nodig herteld worden, schrijven ze. "Het proces maakt het mogelijk vergissingen en fouten te detecteren en te corrigeren. Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgeraakt, stemmen heeft veranderd, of op welke manier ook gecompromitteerd is geraakt." De verklaring kwam uren nadat Trump een bewering had geretweet dat een maker van verkiezingsapparatuur 2,7 miljoen stemmen, die landelijk voor Trump waren uitgebracht, zou hebben gewist en honderdduizenden zou hebben veranderd in stemmen voor Biden in Pennsylvania en ander staten.