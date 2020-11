VVD bereid na te denken over ‘indirecte’ vaccinatieplicht

De VVD is bereid na te denken over een mogelijk "indirecte vaccinatieplicht" vanwege het coronavirus. Het kan er bijvoorbeeld om gaan dat mensen geen overheidsgebouw of concertzaal in zouden mogen als ze niet ingeënt zijn, zo hield onafhankelijk Tweede Kamerlid Wybren van Haga zijn VVD-collega Hayke Veldman voor tijdens het coronadebat woensdag.

De VVD'er wil het liefst dat zoveel mogelijk mensen "vrijwillig een verstandige keuze maken", maar "ik sta er open voor om erover na te denken dat er consequenties aan vastzitten voor iemand die zich niet laat vaccineren."

Het kabinet wil geen vaccinatieplicht, maar benadrukt wel het grote belang dat zoveel mogelijk mensen zich laten inenten met het coronavaccin, zodat de bescherming effectiever is. Volgens deskundigen zou de vaccinatiegraad 70 procent moeten zijn. Uit peilingen blijkt dat op dit moment ongeveer 50 tot 60 procent van de mensen bereid is zich te laten vaccineren.