Trump verliest ook rechtszaak Pennsylvania over verkiezingen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft weer een nederlaag geleden in zijn juridische strijd om alsnog de verkiezingen naar zich toe te trekken. Een federale rechter in Pennsylvania heeft een rechtszaak die zijn campagneteam had aangespannen verworpen. Trumps advocaten laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Rechter Matthew Brann van de Amerikaanse rechtbank oordeelde dat het Trump-kamp niet heeft aangetoond dat er wijdverbreide stemfraude was bij de verkiezingen van 3 november, die Trump verloor van Democraat Joe Biden.

De rechtszaak, aangevoerd door de persoonlijke advocaat van Trump, Rudy Giuliani, had als doel ambtenaren ervan te weerhouden Biden definitief als winnaar in de staat uit te roepen. Het argument was dat sommige counties kiezers ten onrechte zouden hebben toegestaan fouten op hun per mail uitgebrachte stem te corrigeren.

In een verklaring laat Giuliani weten te hopen beroep te kunnen instellen tegen het vonnis.

De rechtszaak is een van de tientallen die Trump en zijn Republikeinse bondgenoten hebben aangespannen in de nasleep van de verkiezingen. Ze proberen ook resultaten ongeldig te verklaren of te veranderen door middel van hertellingen.

De Republikeinen hebben geen bewijs geleverd voor hun beweringen over wijdverbreide en gecoördineerde verkiezingsfraude.