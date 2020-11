Spanje begint met vaccineren in verzorgingstehuizen

Spanje gaat coronavaccins als eerste geven aan oudere mensen in verzorgingstehuizen en het personeel daar. Dit zei de minister van Gezondheid Salvador Illa, die 13.000 gezondheidscentra heeft geselecteerd om de vaccins tegen Covid-19 te verspreiden. De vaccinatie is op vrijwillige basis en gratis. De regering hoopt begin januari met de campagne te beginnen en in een half jaar tijd zou een aanzienlijk deel van de bevolking ingeënt moeten zijn.

Het ministerie heeft een lijst van achttien groepen mensen en beroepsgroepen opgesteld. De eersten zijn dus ouderen in zorgcentra en het personeel daar. De tweede groep bestaat uit de overige werknemers in de zorg en in medische faciliteiten. De bewindsman zei dinsdag tegen Spaanse media dat hij later met details komt over de indeling en volgorde van de achttien groepen. Uitgangspunt blijft dat de meest kwetsbaren eerst gevaccineerd worden.

Salvador Illa's departement heeft via de Europese Unie zes farmaceuten als leverancier geregeld (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer, CureVac en Moderna). De minister rekent uiteindelijk in totaal op 140 miljoen doses van vaccins en dat moet genoeg zijn voor 80 miljoen mensen. Spanje heeft echter nauwelijks 47 miljoen inwoners. Volgens de bewindsman neemt Spanje met de bestellingen het zekere voor het onzekere, want er kan iets misgaan met bepaalde soorten vaccins of de productie of het transport ervan. Wat er overblijft kan hij altijd aan arme landen kwijt.

Mogelijk behoort Spanje dan zelf tot die groep landen. Volgens berekeningen van het IMF wordt de economie van het land het zwaarst van alle ontwikkelde economieën getroffen door de coronamaatregelen.