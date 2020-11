Versoepelde coronaregels in Europa tijdens de feestdagen

Met nog minder dan een maand te gaan voor Kerstmis, overwegen regeringen in Europa of ze coronamaatregelen tijdens de feestdagen kunnen versoepelen. Hoewel in Nederland een verruiming van de coronaregels nog niet zeker is, hebben verschillende buurlanden wel al maatregelen bekend gemaakt.

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron dinsdag gezegd dat Kerstmis met de familie gevierd kan worden. De lockdown wordt wellicht 15 december opgeheven, als het aantal besmettingen per dag daalt tot rond de 5000. Half december zouden theaters, musea en winkels weer moeten opengaan. Bars en restaurants blijven nog zeker tot in januari dicht, maar met Kerstmis en Nieuwjaar is er geen avondklok. Bij religieuze bijeenkomsten mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn.

Bondskanselier Angela Merkel is in Duitsland iets voorzichtiger met perspectief bieden. Tot 20 december gelden strenge regels, maar met kerst zullen die worden versoepeld. Donderdag maakte Merkel bekend dat tijdens Kerstmis groepen van maximaal tien personen mogen samenkomen. Ze wees er wel op dat de "moeilijke wintermaanden" zeker tot maart zullen duren en de maatregelen waarschijnlijk in januari van kracht blijven.

Spanje

Ook in het Verenigd Koninkrijk gelden andere regels tijdens de feestdagen. Tussen 23 en 27 december mogen drie verschillende huishoudens een 'bubbel' vormen. Zij mogen bij elkaar over de vloer komen of een religieuze bijeenkomst bijwonen, maar niet samenkomen in restaurants en bars. Als een bubbel eenmaal gevormd is, kan deze niet meer worden veranderd. Reisbeperkingen worden in die periode tijdelijk opgegeven.

De Spaanse regering zei woensdag te overwegen kerstvieringen te beperken tot zes personen. Er wordt nog onderhandeld over deze maatregelen met de regionale autoriteiten. In sommige regio's, zoals Catalonië en Madrid, pleiten de autoriteiten voor een minder streng limiet van tien personen. Ook zou volgens Spaanse media de avondklok naar 01.00 uur 's nachts worden verplaatst tijdens kerstavond en Nieuwjaar.