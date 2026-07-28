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Duits OM: man in Almelo aangehouden na dood Nederlander in hotel

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 12:31
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ALMELO/REES (ANP) - In Almelo is een man aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotelkamer in het Duitse Rees. Dat bevestigt het Duitse Openbaar Ministerie.
Het slachtoffer checkte zaterdag in het hotel in en verliet de volgende dag niet op tijd zijn kamer. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. Het OM liet maandag al weten een verdachte in beeld te hebben, een man die het slachtoffer "vergezelde" toen hij bij het hotel aankwam.
Uit de autopsie blijkt volgens het OM dat de 35-jarige man, die in een rolstoel zat, is gewurgd.
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