Bedreigingen, schietpartijen, brandstichting: dit Gelderse dorp wordt al jaren geteisterd door drugsdealers

Een handgranaat voor de deur, schietpartijen, doodsbedreigingen en deze week bleek pas echt dat het de drugsdealers menens is: een compleet huis ging in vlammen op. Het Gelderse Hedel wordt al jaren geteisterd door een drugsbende. Het hele dorp leeft in angst.

Het begon allemaal in mei 2017 toen medewerkers van fruitbedrijf De Groot een partij cocaïne tussen de bananen vonden. Ze belden de politie. Bij drugsvondsten in 2018 en 2019 deden ze dat opnieuw. De dealers raakten zo grote hoeveelheden drugs kwijt en wilden daar geld voor zien. Ze persten zelfs de eigenaren van het bedrijf af: als er geen geld op tafel kwam ‘wordt er mogelijk een willekeurige medewerker geliquideerd’, klinkt het in niet mis te verstane berichten.

De criminelen geven niet op. Een medewerker vindt voor zijn deur een handgranaat op scherp. Een huis wordt beschoten, een voordeur in brand gestoken. Deze week escaleert de situatie verder: een huis van twee medewerkers van het fruitbedrijf gaat compleet in vlammen op. De broers kunnen ternauwernood ontsnappen door uit het raam te springen. Eentje raakt daarbij zwaargewond.

Inmiddels hangen er camera’s bij alle toegangswegen van de Bommelerwaard. De politie surveilleert voor de woningen van medewerkers. Hun naam en adres zijn bekend geworden door een blunder van het Openbaar Ministerie: een lijst met medewerkers die mogelijk bescherming nodig hadden, kwam in het strafdossier terecht, dat toegankelijk was voor de verdachten.

Er zijn vier verdachten opgepakt. Die verschijnen over een kleine twee weken voor de rechter. Ondertussen gaan de bedreigingen door. Het ooit zo kalme Hedel zal pas weer rustig slapen als de criminelen achter slot en grendel zitten.