Aboutaleb: kabinet wilde Black Friday niet verbieden

De 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad hebben het kabinet gevraagd om Black Friday te verbieden. Maar dat wilde het kabinet niet. Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zondag in het programma Buitenhof.

Black Friday, waar winkeliers dagenlang stuntten met hun prijzen, hebben de hele week al voor enorme drukte in winkelstraten gezorgd. Daarbij is het nauwelijks mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Sommige steden, waaronder Rotterdam, besloten de winkels in het centrum eerder te sluiten.