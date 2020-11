Tweede Kamerlid Van Haga sluit zich toch aan bij fractie FVD

Tweede Kamerlid Wybren van Haga sluit zich toch officieel aan bij de fractie van Forum voor Democratie. Nadat Van Haga in september vorig jaar uit de fractie van de VVD werd gezet, ging hij steeds meer samenwerken met FVD. Hoewel hij al een tijd lid is van de partij en hoog op de Forum-lijst staat voor de komende verkiezingen, bleef hij tot nu toe steeds op eigen titel in de Kamer. Wel voerde hij vaak het woord mede namens de FVD-fractie.

Nu is hij dus wel lid geworden van die fractie. FVD heeft twee zetels in de Tweede Kamer. Vorige week stapte de rechterhand van Baudet, Theo Hiddema, ineens op, middenin een fel conflict in de top van de partij. Veel prominenten zijn inmiddels weg bij FVD, maar het conflict ettert nog door, ook wegens een conflict in het bestuur.

De zetel die vrijkomt door het vertrek van Hiddema, gaat in principe naar senator Henk Otten, die zich eerder vorig jaar al afsplitste van Forum. Otten weet nog niet zeker of hij zijn senaatszetel zal inruilen voor een plekje in de Tweede Kamer. Daarmee is het dus nog onbekend of de fractie van FVD straks twee of drie zetels telt.