Drie manieren waarop deze oorlog kan stoppen

drie scenario’s voor een einde – of in elk geval een volgende fase – van deze oorlog. Het is vaker gebeurd: de VS beginnen aan een oorlog , maar hebben geen idee hoe hij afgelopen kan zijn. De oorlog tussen de VS, Israël en Iran wordt vanuit Washington al meermaals als “gewonnen” gepresenteerd, maar op de grond en in de lucht gaat het offensief door. Terwijl olieprijzen boven de 100 dollar per vat blijven schommelen, groeit de druk om een uitweg te vinden. In gesprek met BILD schetst voormalig Amerikaans inlichtingenofficier Michael Pregent – of in elk geval een volgende fase – van deze oorlog.

1. Het snelle politieke eindbeeld: “missie volbracht” In het eerste scenario verklaart president Trump de missie afgerond zodra het grootste deel van de Iraanse raket- en dronelanceerinstallaties is uitgeschakeld. Pregent verwacht dat in een paar weken tot circa 95 procent van deze vaste doelen vernietigd kan worden, waarna het Witte Huis een overwinning kan claimen. Militair gezien blijft Iran dan verzwakt achter, maar het regime hoeft niet per se gevallen te zijn en kan overstappen op asymmetrische methoden.

2. De gevaarlijke gok op regimeverandering van binnenuit Een tweede route is het actief steunen van oppositie en protesten binnen Iran, met inlichtingen, wapens en gerichte luchtsteun tegen repressieapparaat en veiligheidstroepen. Dat is een lang, onzeker en bloedig pad: opstanden laten zich niet plannen in een oorlogskabinet en eerdere pogingen tot ‘regime change’ in de regio hebben vaak tot nieuw geweld geleid. Pregent waarschuwt bovendien dat het Westen de Iraniërs tijd en ruimte moet geven, zonder een nieuwe Irak-situatie te creëren waarin buitenlandse troepen vastlopen in een burgeroorlog.

een langdurige, kleinschalige luchtoorlog op “laag pitje”. Zoals bij de jarenlange campagne tegen 3. De oorlog die niet echt ophoudt Het derde scenario is misschien het meest realistisch én het meest ongemakkelijk:Zoals bij de jarenlange campagne tegen Islamitische Staat zouden VS en Israël vanuit de lucht voortdurend nieuwe doelen uitschakelen, terwijl Iran en bondgenoten met raketten en drones blijven prikken. Voor de regio betekent dat een permanente dreiging; voor de rest van de wereld een structureel hogere olieprijs en een economie die leeft met geopolitieke stress als nieuw normaal.

De prijs van een lange oorlog Sinds het uitbreken van de oorlog zijn Brent- en WTI-olieprijzen door de symbolische grens van 100 dollar per vat geschoten, de hoogste stand sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Trump noemt dat “een kleine prijs voor wereldvrede”, maar economen waarschuwen dat langdurige spanningen rond de Straat van Hormuz – waar circa een vijfde van de mondiale olie doorheen gaat – snel kunnen doorvertalen naar inflatie, hogere rente en nieuwe politieke onrust in het Westen.

Welke van deze drie uitkomsten ook dichterbij komt, één ding is duidelijk: een oorlog kun je militair beëindigen, maar politiek en maatschappelijk blijft hij nog lang nasudderen.