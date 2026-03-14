Als je deze drie eigenschappen bij iemand opmerkt, ren dan weg voordat het te laat is.

Wie toxisch gedrag
wil herkennen, moet verder kijken dan de eerste indruk. Vaak zijn het juist de mensen die in het begin het meest charmant, grappig of attent lijken, die later voor de grootste schade zorgen. Psychologen wijzen daarbij op drie hardnekkige patronen die relaties – romantisch, vriendschappelijk of professioneel – structureel kunnen ondermijnen.
De eerste rode vlag
is systematische manipulatie
: iemand verdraait feiten, schuift schuld naar jou toe en laat je met een vaag schuldgevoel achter. Dit kan subtiel beginnen, met “grapjes” ten koste van jou of zinnen als “je overdrijft” of “je bent te gevoelig”, en eindigen in gaslighting waarbij je eigen geheugen en gevoel ter discussie worden gesteld.
De tweede eigenschap is emotionele kilheid: een opvallend gebrek aan empathie, vooral wanneer jij kwetsbaar bent. Zo iemand toont misschien oppervlakkige sympathie, maar geen werkelijke betrokkenheid; jouw pijn wordt gerelativeerd, weggegrapt of tegen je gebruikt. Op de lange termijn vreet dat aan je zelfvertrouwen en aan het gevoel dat je gevoelens ertoe doen.
De derde rode vlag is impulsiviteit, zeker wanneer die gepaard gaat met risicogedrag en onvoorspelbare stemmingswisselingen. Vandaag ben je op een voetstuk, morgen lijk je lucht; afspraken worden zonder moeite gebroken, grenzen genegeerd. Onderzoek naar manipulatieve persoonlijkheidsprofielen laat zien dat impulsiviteit en gebrek aan berouw vaak samengaan met misbruik van vertrouwen.
Waarom deze signalen zo gevaarlijk zijn
Het zijn niet losse irritaties, maar patronen. Studies naar manipulatief gedrag laten zien dat slachtoffers vooral achterblijven met verwarring, vermoeidheid en een groeiend gevoel dat het "aan hén" ligt. In 2022 werd 'gaslighting' niet voor niets door Merriam‑Webster uitgeroepen tot woord van het jaar, als symbool voor alledaagse psychologische manipulatie. Wie deze drie eigenschappen bij één persoon herkent – manipulatie, emotionele kilheid en impulsiviteit – doet er soms verstandiger aan zich terug te trekken dan het nóg een kans te geven.