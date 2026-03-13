Telegraaf verwijdert verzonnen passage uit stuk na onderzoek Bellingcat

De Telegraaf heeft een passage verwijderd uit een artikel van 5 maart over Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten. Het gaat om een interview met een vrouw, Tamara Harema, die zelf repatriëringsvluchten zou organiseren van Oman naar Nederland. Eerder haalde de krant al de bijbehorende foto weg. Onderzoekscollectief Bellingcat meldde donderdag dat de foto vermoedelijk met AI was gemaakt en dat de vluchten waar Harema over sprak, niet leken te bestaan.

"In een eerdere versie van dit artikel stond een passage over het huren van een Airbus door Nederlanders en een foto die vermoedelijk niet voldeden aan onze journalistieke richtlijnen", schrijft De Telegraaf vrijdag onderaan het artikel. "De betreffende passage en de foto zijn verwijderd."

Hoofdredacteur Kamran Ullah legt uit dat afgelopen weekend door tips van lezers al "sterke twijfels" ontstonden over de echtheid van de foto. Daarop is geprobeerd opnieuw contact te leggen met de bron om na te gaan "hoe het nu precies zit", wat niet lukte. "We kunnen niet meer garanderen dat het verhaal klopt."