Zweedse moeder houdt zoon 28 jaar gevangen: hij kon nauwelijks lopen en had geen tanden meer

Toen hij twaalf was heeft zijn moeder hem van school gehaald en opgesloten in haar appartement in de buurt van Stockholm. Nu, op zijn 41ste, is hij pas bevrijd. Hij is ondervoed en heeft bijna geen tanden meer. Dat meldt de Zweedse politie.

De Zweedse dagbladen Expressen en Aftonbladet schrijven dat de man af en toe een blikje makreel kreeg of wat knäckebröd met kaas en een kommetje chips. “De moeder wordt verdacht van illegale vrijheidsbeneming en het veroorzaken van lichamelijk letsel”, vertelt de politiewoordvoerder van Stockholm. De man heeft ‘heel lang opgesloten gezeten’ in een appartement in Haninge, een voorstad van de Zweedse hoofdstad, meldt de politie nog.

De zaak kwam aan het licht toen een familielid het appartement binnenging, omdat de 70-jarige moeder naar het ziekenhuis was gebracht. “Het voelde alsof ik een horrorfilm binnenstapte. Eerst zag ik alleen zijn benen. Ik kan ze nauwelijks beschrijven. Ze zagen er vreselijk uit”, vertelt de vrouw aan Expressen. De man had zweren op zijn benen, kon niet goed praten, nauwelijks lopen en had bijna geen tanden meer.

Het appartement zelf was een grote bende. De gang lag bezaaid met vuil. “Er was urine, vuil en stof. Het rook verrot.” De vrouw zegt dat ze twintig jaar geleden al aan de bel trok, maar toen tegen werd gehouden door andere familieleden. “Ik was toen nog jong en heb het uiteindelijk opgegeven”, zegt ze. Waarom de familie niets deed en waarom de man gevangen werd gehouden, is onduidelijk.