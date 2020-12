Steeds minder Nederlanders maken zich druk om zwarte Zwarte Piet

Het aantal mensen dat vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet mag veranderen, is verder afgenomen.

Vier jaar geleden vond 65 procent van de Nederlanders nog dat de hulp van Sinterklaas zwart moet blijven, nu is dat nog 39 procent.

Volgens de onderzoekers van I&O Research zijn ouderen de afgelopen jaren het meest van mening veranderd. Was in 2018 nog 62 procent van de 65-plussers voor Zwarte Piet, nu is dat 44 procent. Ook bij mensen tussen de 50 en 65 jaar is de steun voor Zwarte Piet afgenomen.

Tot nu toe wilden vooral hoger opgeleiden dat het uiterlijk van Piet verandert. Maar inmiddels is ook bij mensen zonder zo’n opleiding een verschuiving te zien. Twee jaar geleden was ruim twee derde van de lager opgeleiden voorstander van Zwarte Piet, nu is dat de helft. Bij mensen met een middelbare opleiding nam het draagvlak voor zwart geschminkte Pieten in die periode af van 58 procent tot 45 procent.

Dat alles komt naar voren uit een opiniepeiling van I&O Research onder bijna 2300 mensen. Volgens het onderzoeksbureau is de steekproef representatief voor heel Nederland.