Zoon van anti-vaxxer werd ernstig ziek en waarschuwt nu: ‘Ouders hebben geen excuus meer’

“Ouders hebben geen excuus meer om hun kinderen niet in te enten.” Dat zegt de zoon van anti-vaxxers, die zelf erg ziek werd, tegen CNN. “Het frustreert me enorm dat mensen opzettelijk de feiten negeren. De wetenschap heeft dit allang opgelost.”

Joshua Nerius (30) uit Chicago ging in 2016 naar het ziekenhuis met hoge koorts en huiduitslag. In eerste instantie dachten de artsen aan een simpele infectie en stuurden hem met antibiotica naar huis. Toen hij maar niet beter werd, ging hij terug naar de eerste hulp. De arts die hem toen onderzocht zei dat het op mazelen leek en vroeg of hij was ingeënt. Een appje naar zijn moeder bracht uitsluitsel: nee, dus.

Hij werd zo ziek dat hij meer dan 11 kilo afviel en niet meer zelfstandig kon lopen. Het duurde maanden voor hij was hersteld. “Ik voelde me verschrikkelijk. Het heeft echt een zware tol geëist.” Toch verwijt hij zijn ouders niets. Ze werden overgehaald door antivaxxers en er was nog geen internet om de informatie te controleren. “Ze dachten dat ze het juiste deden.”

Maar volgens de Amerikaan hebben ouders nu geen excuus meer. “Ik begrijp niet dat er mensen zijn die angst willen verspreiden. Als je ziet waar we nu staan, dan weet je dat de wetenschap eruit is. Ze zijn er zeker van dat vaccins geen kwaad kunnen.”