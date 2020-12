‘Vaker ‘Ik hou van jou’ gezegd tegen huisdieren dan tegen ouders’

Nederlanders zeggen vaker "Ik hou van jou" tegen hun huisdieren dan tegen hun eigen ouders. Dat blijkt uit een enquête van het tijdschrift Quest Psychologie. Tegen hun partners en hun kinderen zeggen mensen het vaakst dat ze van hen houden.

45 procent van de ondervraagden zegt minstens een keer in de maand "Ik hou van jou" tegen zijn of haar partner. Kinderen staan met 44 procent op nummer twee. En huisdieren op drie; 35 procent zegt het minimaal maandelijks tegen zijn viervoeter. Moeders en vaders moeten het doen met respectievelijk 26 en 17 procent.

De internetenquête, onder ruim 3000 mensen, is onderdeel van een artikel in de nieuwste editie van het blad. Hierin wordt de vraag behandeld: is het erg als ouders nooit "Ik hou van jou" tegen hun kinderen zeggen? Volgens de Amerikaanse hoogleraar Kory Floyd, die onderzoek doet naar affectieve communicatie, moeten kinderen vooral het gevoel hebben dat hun ouders van ze houden. Daarvoor hoeven ze dat niet per se te horen, stelt hij.