Ex-minister Oostenrijk 8 jaar de cel in wegens corruptie

Voormalig minister van Financiën van Oostenrijk Karl-Heinz Grasser moet acht jaar de cel in vanwege corruptie. De rechtbank in Wenen acht hem schuldig aan het verklappen van geheime informatie aan een investeerder. Grasser gaat in beroep tegen de straf.

De 51-jarige Grasser zou bij de verkoop van bijna 60.000 overheidswoningen in 2006 een private investeerder hebben getipt hoe hoog diens bod moest zijn om een andere bieder te overtreffen. De minister zou in ruil voor de tip ongeveer 1 procent van de aankoopprijs hebben gekregen, ongeveer 9,6 miljoen euro.

Het onderzoek naar de minister heeft zeven jaar geduurd voordat de minister en veertien andere verdachten in 2016 werden aangeklaagd. De andere verdachten hebben ook gevangenisstraffen gekregen.