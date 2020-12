Britse koningin Elizabeth krijgt ‘binnen een paar weken’ vaccin

De Britse koningin Elizabeth II zal binnen enkele weken het coronavaccin krijgen toegediend. Volgens de Britse tabloid The Mail on Sunday krijgen de koningin (94) en haar echtgenoot prins Philip (99) de prik vanwege hun hoge leeftijd al in een vroeg stadium en zullen ze geen voorkeursbehandeling ontvangen.

De krant meldde dat de hoogste leden van het Britse koningshuis zullen onthullen dat ze de inenting hebben gekregen "om meer mensen aan te moedigen de vitale prik te halen", vanwege de vrees dat zogenaamde anti-vaxxers het enthousiasme ervoor zullen intomen.

Groot-Brittannië heeft woensdag noodtoestemming gegeven aan het Pfizer-BioNTech coronavirusvaccin. Bewoners van bejaardenhuizen en hun verzorgers zullen de eersten zijn die ingeënt worden, gevolgd door 80-plussers en eerstelijns gezondheids- en zorgpersoneel. Andere ouderen en kwetsbare mensen zullen de volgende zijn, waarbij de rest van de bevolking prioriteit zal krijgen op basis van leeftijd.

Buckingham Palace reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Groot-Brittannië heeft in totaal 40 miljoen doses van het vaccin besteld en zal naar verwachting een eerste batch van 800.000 doses ontvangen om volgende week te beginnen met vaccineren.