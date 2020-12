Verdeelt corona je familie? Vijf tips om het gezellig te houden met kerst

Zoals er in de VS families uiteen vielen, omdat de een op Trump stemde en de ander niet, zo zorgt corona nu soms voor verdeeldheid bij vrienden en familie. Want mogen kinderen wel dichtbij je komen? En ga je toch met zes mensen oud en nieuw vieren, terwijl er maar vijf zijn toegestaan? En wat als die afstand nou net niet lukt aan de kerstdis?

Coronatijd polariseert: de angstigen worden nog angstiger, de critici nog kritischer en het wijzende vingertje priemt nog net iets harder als je een stap te dichtbij durft te komen. Je zou bijna de grote meerderheid van nuchtere weldenkenden vergeten, die doen wat het kabinet adviseert en daar niet zo’n groot punt van maken: ze houden afstand, maar beginnen niet te schreeuwen als het even niet lukt. Ze doen een mondkapje op zonder dat ze denken te stikken, zijn opgehouden met het ontsmetten van deurkrukken en bestellen eten zonder te blijven emmeren over dat de restaurants best open zouden kunnen. En ja, een vaccin nemen ze gerust, omdat ze vertrouwen hebben in de politiek, de wetenschap en Europa.

Ben je nou niet omringd door dit soort relaxte mensen, dan hebben we vijf tips om het hoofd koel te houden.