Nieuwe studie: hier besmetten we elkaar

Waar je het coronavirus oploopt, veel mensen weten het niet precies, maar in een aantal gevallen is het wél te herleiden. In België komen ze tot de conclusie dat van 40 procent van de besmettingen de bron bekend is. En wat blijkt: vier op de vijf besmettingen vindt binnen de familie plaats.

Het bron- en contactonderzoek lijkt in België aardig voor elkaar: 900 medewerkers bellen besmette Belgen op en 170 doen huisbezoeken. Daarmee wordt 94 procent van de positief geteste mensen bereikt. Acht op de tien geven door met wie ze contact hadden, gemiddeld met drie mensen.

Volgens Sciensiano, het Belgische RIVM, vindt ruim 83 procent van de besmettingen binnen families plaats, bijna 6 procent in woonzorgcentra en 5,5 procent bij bedrijven. Scholen zijn goed voor een kleine 2 procent. Iets meer dan 3 procent valt in de categorie ‘varia’. Denk daarbij aan sportclubs en kleine evenementen.

In België is het aantal besmettingen overigens wél fors gedaald. In de laatste week van november waren er een kleine 8.800 positieve tests dus rond de 1.250 per dag. Wat de zuiderburen wel enigszins zorgen baart: het aantal besmettingen binnen bedrijven loopt op, omdat mensen toch minder thuiswerken.