‘Kwart jonge artsen overweegt staken opleiding’

Een op de vier jonge arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) overweegt te stoppen met zijn opleiding. Dat komt vooral vanwege de hoge werkdruk en structureel overwerken zonder compensatie, blijkt uit onderzoek van beroepsvereniging De Jonge Specialist.

Waar in het vorige onderzoek uit 2018 naar voren kwam dat één op de vijf aios en anios (ook een arts, maar niet in opleiding tot specialist) burn-outklachten ervaarde, is dat nu afgenomen tot onder het landelijke gemiddelde. Desondanks overweegt een kwart van de jonge artsen te stoppen met de opleiding, veelal vanwege de arbeidsomstandigheden. Zo werkt 81 procent van hen gemiddeld acht uur per week over, zonder dat daar in veel gevallen compensatie in tijd of geld tegenover staat.

Aan het onderzoek van de beroepsvereniging dit najaar namen 1419 jonge artsen deel. Het gaat hierbij om jonge artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, spoedeisende hulparts, klinisch chemicus en klinisch fysicus.