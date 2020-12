Werkgevers negeren coronaregels: ‘Mijn baas vond corona onzin’

Feestvierende jongeren krijgen de schuld van de tweede coronagolf, net als mensen die het wagen om te gaan winkelen, maar over werkgevers, die hun werknemers verplichten tóch naar kantoor te komen, hoor je weinig. Terwijl bijvoorbeeld uit Belgisch onderzoek blijkt dat bijna de helft van de onderzochte bedrijven zich niet aan de coronamaatregelen houdt.

Onzin

Een medewerker van een Belgische meubelzaak vertelt anoniem aan Het Laatste Nieuws: “Toen de winkels begin november opnieuw moesten sluiten en telewerk verplicht werd, heb ik mijn werkgever op zondagavond zelf moeten bellen om te vragen hoe hij de werking van ons kantoor zag. Ik kreeg te horen dat ik niet hoefde te panikeren en dat corona ‘onzin’ was.”

Een vrouw met een kantoorbaan vertelde dat ze niet vanuit huis mocht werken. Veel collega’s raakten besmet. “De ene na de andere viel uit. Iemand belandde met corona in het ziekenhuis nadat hij vier weken op het werk had lopen hoesten. Mijn baas repte er met geen woord over. Ook op de benedenverdieping bleken twee mensen besmet. Alweer werden er geen maatregelen genomen. Tot de dag kwam dat ook ik klachten kreeg. Mijn werkgever lachte alles weg en zei dat ik ‘gewoon’ verkouden was zoals alle anderen. Ik testte uiteindelijk positief. Via een collega kwam ik drie dagen later te weten dat 8 van de 12 collega’s besmet waren. Op geen enkel moment heeft mijn baas het lef gehad ons correct in te lichten. Zijn eigen zoon, die ook bij ons werkt, lichtte hij natuurlijk wel in.”

Bedrijfsfeestje

“Ik heb al aangeklopt bij de Arbeidsinspectie, want ik voel mij niet gesteund”, getuigt een directiesecretaresse. “Mijn baas zei onlangs: ‘We zijn geen bedrijf van mondmaskers en open ramen. Jij bent bovendien geen risicopatiënt.’ Hij is kwaad als ik de ruimte verlucht en met een mondmasker aan binnenkom. Alleen tijdens de eerste lockdown mochten we twee weken van thuis uit werken, tot iemand domweg zei dat hij in z’n tuin gewroet had tijdens de uren. Toen mocht het plots niet meer. Vandaag zitten we alle dagen met vijf op kantoor. Met kerst willen ze trouwens een bedrijfsfeestje plannen en samen eten. Ik zie alleen mijn ouders, niet mijn metekindje of broer, maar zou wel kerst met collega’s moeten vieren…”