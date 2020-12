Barr stopt vlak voor kerst als minister van Justitie VS

Bill Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, stapt vlak voor de kerst op, heeft president Donald Trump gezegd. Barr bevestigt dat hij op 23 december vertrekt. De minister, een van de loyaalste bondgenoten van Trump, viel in ongenade toen hij begin deze maand toegaf dat hij geen bewijs ziet voor de verkiezingsfraude die de Democraten volgens Trump hebben gepleegd.

Barr zegt dat het ministerie de aantijgingen van Trump en zijn bondgenoten blijft onderzoeken. In november spoorde Barr alle federale aanklagers aan om onderzoeken in te stellen naar de de vermeende stemfraude. Trump reageerde woest toen Barr een aantal weken later bekendmaakte dat zijn ministerie geen bewijs heeft gevonden van de vermeende wijdverbreide verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen zou veranderen.

Trump zou ook vinden dat Barr te weinig heeft gedaan om vermeende misstappen van de federale politiedienst FBI richting Trumps campagneteam aan te tonen. Volgens een ingewijde is Trump nog het meest boos op Barr omdat die geen druk heeft gezet op een onderzoek door een speciale aanklager naar vermeende misdrijven door de FBI toen die onderzoek deed naar de banden tussen de Trump-campagne van 2016 en Rusland. Trump wilde dat bevindingen daarvan voor de afgelopen verkiezingen openbaar zouden worden gemaakt.

Enkele dagen nadat duidelijk werd dat president Trump overwoog om Barr te ontslaan, kwam naar buiten dat de minister ook aan het overwegen was om de eer aan zichzelf te houden.

Barr gold als een van Trumps loyaalste bondgenoten. De minister staat bekend om zijn omstreden visie op de scheiding der machten. Volgens Barr hoeft de president zich maar weinig aan te trekken van de rechterlijke macht en het parlement.

Ook lag Barr dikwijls onder vuur omdat hij het ministerie in stelling zou brengen om Trumps persoonlijke belangen te verdedigen. Zo besloot het ministerie van Justitie de verdediging op zich te nemen in een smaadzaak die tegen Trump is aangespannen door een vrouw die claimt door hem te zijn verkracht.

Jeff Rosen zal Barr opvolgen als waarnemend minister van Justitie, heeft Trump bekendgemaakt.