Waarom een avondklok wél zinvol zou zijn

Op het gevaar af dat er hier weer iemand op de stoel van de viroloog gaat zitten, mag je je toch afvragen waarom Nederland geen avondklok instelt. In de meeste landen om ons heen is die er wel.

Een gematigde avondklok, zeg van 22.00 tot 06.00 uur, is nuchter bekeken niet zo’n ingrijpend middel. Zeker als daar tegenover staat dat maatregelen eerder kunnen worden versoepeld of dat basisscholen en kinderopvang open mogen blijven, zoals in België en Frankrijk bijvoorbeeld.

Het blijft natuurlijk enigszins gissen naar welke maatregel helpt en welke niet, maar een avondklok zorgt er in elk geval voor dat mensen (jongeren) elkaar minder lang opzoeken of ‘s avonds dan maar helemaal thuisblijven. De meeste besmettingen vinden nog steeds binnenshuis plaats. En het is niet omdat een restaurant dicht is dat mensen niet meer samenkomen.

Een avondklok scheelt dan. Wie al vroeg weer op huis aan moet, zal minder alcohol drinken en daardoor minder dicht op de ander kruipen. Zeker met een feest als oud en nieuw kan het veel samenkomsten van te grote groepen voorkomen. Je moet dan immers overnachten bij de persoon die je bezoekt en dat doen de meesten niet. Ook is een avondklok beter te handhaven, omdat je niet achter de voordeur hoeft te komen.

Dat het helpt om de coronacurve omlaag te krijgen, is voorzichtig bewezen in studies in Frans-Guyana, Turkije en Antwerpen. De R-waarde van de provincie Antwerpen bedroeg eind juli bijna 2 en was eind augustus – na het invoeren van een avondklok – nog maar 0,83. “Een avondklok was noodzakelijk én effectief”, aldus epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) tegen Het Laatste Nieuws. “De maatregel heeft de curve doen dalen.”

Het zijn geen heel sterke bewijzen, maar ze zijn er wel en een avondklok is een stuk minder vergaand dan veel van de andere regels die vanaf vandaag gelden.