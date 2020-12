Rutte: “Wie nu op vakantie gaat is asociaal”

Premier Mark Rutte haalt flink uit naar Nederlanders die de komende tijd in het buitenland op vakantie gaan of in het vliegtuig stappen zonder dringende reden. ,,Je moet dat gewoon nu niet doen.”

Tijdens een ingelast coronadebat in de Tweede Kamer deed de minister-president gisteravond een opvallende oproep aan alle Nederlanders: ,,Als je de komende weken de onbeschaamdheid hebt om op wintersportvakantie te gaan of te gaan vliegen, terwijl je daar geen dringende reden voor hebt, is dat gewoon asociaal. Je moet dat gewoon nu niet doen.”

De premier gaat bekijken wat er gedaan kan worden om het aantal vakantiereizen via Schiphol te minimaliseren. Op dit moment geldt een ‘dringend advies’ om tot medio maart geen buitenlandse reizen te boeken.