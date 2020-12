WHO adviseert: Doe mondkapje op tijdens kerstfeest buiten eigen huishouden

Een mondkapje op tijdens een kerstfeestje, zelfs als dat maar met twee of drie anderen is, dat adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Enkel binnen het eigen huishouden hoeft het niet gedragen te worden, klinkt het op de website.

In Nederland mag je tijdens de kerstdagen maximaal drie personen ontvangen die niet tot je huishouden behoren. Als je dat doet, zou je dus een mondkapje op moeten zetten tijdens de visite en liefst spreek je ook nog buiten af, vindt de WHO.

“Bijeenkomsten moeten indien mogelijk buiten worden gehouden, en deelnemers moeten mondkapjes dragen en fysieke afstand houden”, schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie op de eigen website. “Indien kerstfeestjes binnenshuis gehouden worden, is het essentieel om de groepsgrootte te beperken en te zorgen voor een goede ventilatie.”

“Het kan vreemd voelen om een mondkapje te dragen en afstand te houden in de buurt van vrienden en familie, maar dit draagt er aanzienlijk toe bij dat iedereen veilig en gezond kan blijven”, klinkt het meelevend. “We moeten allemaal ons steentje bijdragen om te voorkomen dat opnieuw meer besmettingen de kop opsteken in Europa.”

“Individuele beslissingen tijdens de wintervakantie hebben niet alleen invloed op jou en de mensen die het dichtst bij je staan, maar ook op de rest van de samenleving. Onderschat het belang van je beslissingen en je macht als individu, gezin of samenleving niet.”