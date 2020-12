Spookboot met honderden kilo’s cocaïne spoelt aan op tropisch eiland

Nooit eerder deed de politie op de Marshalleilanden zo’n grote drugsvondst. Op een van de kleinere atollen spoelde een spookscheepje aan met 649 kilo cocaïne aan boord. De straatwaarde bedraagt ruim 65 miljoen euro.

Vermoedelijk is de boot afkomstig uit Zuid-Amerika en dreef hij maandenlang rond op zee om uiteindelijk aan de andere kant van de Stille Oceaan aan te spoelen. Het is niet voor het eerst dat dat gebeurt, maar nooit eerder was de vangst zo groot.

De 5,5 meter lange boot is gevonden door een lokale bewoner van het Ailuk-atol. Hij probeerde samen met anderen het bootje te verplaatsen, maar dat lukte niet, omdat het zo zwaar geladen was.

De drugs zaten in een verborgen gedeelte binnenin de boot. Volgens openbaar aanklager Richard Hickson kan het scheepje wel een jaar hebben rondgedreven. Mogelijk is de bemanning omgekomen bij een storm of van boord gegaan uit angst voor arrestatie.

Door de stromingen in de oceaan spoelen er regelmatig drugs aan op de Marshalleilanden. Meestal houden de vinders het spul zelf om het door te verkopen. Het heeft tot een behoorlijk drugsprobleem geleid op de 55.000 inwoners tellende eilandengroep. De ziekenhuizen maken melding van een forse stijging van het aantal opnames dat gerelateerd is aan crackgebruik.