Toeristen op ’oranje’ Tenerife in verwarring

De Nederlandse toeristen op Tenerife hoorden eerst dat hun vakantie-eiland ‘oranje’ was, vervolgens dat ze weg moesten en tenslotte dat ze mogen blijven tot hun vakantie om is.

Maar een Nederlandse toerist zegt tegen De Telegraaf dat hij ondanks die verwarring het naar zijn zin heeft.

„Bijna alles is hier open. Het is heel rustig, ons hotel is nog niet voor een kwart gevuld. De terrassen, cafés, winkels en restaurants zien er vaak leeg uit. Het is echter mooi weer, dus we genieten volop aan zwembad en strand. De Spaanse coronaregels zijn streng, overal mondkapjes en afstand houden. Daar houden we ons aan. Ook wordt iedereen dagelijks gecontroleerd op koorts en is de hygiëne top.”

Ger Willink zit met zijn 19-jarige zoon Julian een week op Tenerife, aan de Playa de las Américas in een hotelletje met ontbijt omdat het (dankzij corona) spotgoedkoop was. „Inclusief vlucht waren we 250 euro per persoon kwijt bij TUI. Geen geld. In een paar dagen zijn de prijzen bijna gehalveerd, toen ik boekte. We hebben er een auto bij gehuurd en vermaken ons prima. We kunnen overal op het eiland komen, met inachtneming van de maatregelen die de Spaanse overheid scherp controleert.”

Wie bij Transavia geboekt heeft en nog niet weg is heeft pech en is zijn geld kwijt. De maatschappij blijft namelijk voorlopig vliegen naar Tenerife. Dat de meeste passagiers niet op het eiland welkom zijn vindt het bedrijf het probleem van de passagiers