Wilders en Krol willen extra kamerdebat over coronavariant

PVV-leider Geert Wilders wil een extra Kamerdebat komende week over de nieuwe variant van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk rondwaart en vermoedelijk ook in Nederland is ontdekt. Wilders heeft de andere fractievoorzitters in de Tweede Kamer gevraagd zijn voorstel te steunen, meldt hij op Twitter.

De PVV-leider kan in ieder geval op steun rekenen van Kamerlid Henk Krol. "De Britse coronavariant is nu ook actief in Nederland. Een door het kabinet ingesteld vliegverbod moet verspreiding voorkomen. Tijd voor een spoeddebat, precies zoals ik vorige week al voorzag", schrijft hij op Twitter.