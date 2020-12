Acht nonnen stierven in één week in een klooster

Acht nonnen in een klooster voor bejaarde zusters in de VS stierven de afgelopen week aan COVID-19 – waaronder vier op dezelfde dag.

Notre Dame of Elm Grove wist de afgelopen negen maanden het virus buiten de poorten te houden, maar op Thanksgiving bleek een van de ongeveer 100 zusters positief getest. Daarna ging het snel, zegt zuster Debra Marie Sciano, de provinciale overste tegen de New York Times.

Daarna ging het snel. Vier van de acht nonnen stierven alleen al op maandag.

“Ook al zijn ze ouder en zijn de meeste zusters die naar God gingen eind 80, 90… we hadden niet verwacht dat ze zo snel zouden gaan”, zegt Sciano. “Dus het was gewoon heel moeilijk voor ons.”