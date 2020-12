Kerstster: na bijna 800 jaar staan Jupiter en Saturnus naast elkaar

Wie maandag aan het einde van de middag naar de sterrenhemel kijkt, kan een bijzonder verschijnsel zien. De planeten Jupiter en Saturnus staan bijna tegen elkaar aan in de lucht. Ze zijn nog net met het blote oog uit elkaar te houden, maar lijken bijna één 'ster' te worden.

De laatste keer dat Jupiter en Saturnus zo dicht bij elkaar te zien waren aan de sterrenhemel, was bijna 800 jaar geleden, op 5 maart in het jaar 1226. De eerstvolgende mogelijkheid om de planeten zo te zien, is op 15 maart 2080. Wie dat mist, moet wachten tot augustus 2417.

De zogenoemde conjunctie is tussen ongeveer 17.15 uur en 18.15 uur te zien, dus ongeveer het uur na zonsondergang. De twee planeten staan laag boven de horizon in het zuidwesten. Jupiter is de felste van de twee stippen, Saturnus is duidelijk zwakker. Wie door een telescoop of een verrekijker kijkt, zou ook Jupiters manen Ganymedes, Io, Callisto en Europa, de Saturnusmaan Titan en de ringen van Saturnus kunnen waarnemen. Rond 18.15 uur zakken de beide hemellichamen zelf onder de horizon.