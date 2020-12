Aantal nieuwe besmettingen Duitsland neemt weer toe

Het aantal coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is na een daling van drie dagen weer toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldt dat er in het afgelopen etmaal nog eens 19.528 gevallen zijn geregistreerd.

Na een voorlopige piek van bijna 34.000 nieuwe besmettingen op vrijdag, namen de aantallen gaandeweg weer af naar 31.300, 22.771 en 16.643. Afnames in en na het weekend en toenames naarmate de week vordert, zijn in Duitsland nagenoeg een vast patroon. Bij in totaal 1.530.180 personen is er nu een coronabesmetting vastgesteld.

In de Bondsrepubliek zijn in het laatste etmaal nog eens 731 coronadoden gerapporteerd. Het totale officiële dodental van de corona-epidemie in Duitsland komt daarmee op 27.006 te staan.

Net als Nederland kent Duitsland sinds vorige week een harde lockdown. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari.