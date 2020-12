Italië wil vloer van het Colosseum herbouwen

De Italiaanse minister van Cultuur Dario Franceschini wil de centrale vloer van het Colosseum in Rome laten herbouwen. Hij vraagt bedrijven om zich te melden. De regering heeft 18,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het plan.

"Het is een geweldig idee", zegt Franceschini. De nieuwe vloer moet het ondergrondse gangenstelsel bedekken, want dat ligt nu bloot. Bezoekers kunnen dan midden in de arena staan, waardoor het oude theater vanuit een andere hoek te zien is.

Ook kunnen door de vloer "culturele evenementen" worden georganiseerd in het oude gebouw en wordt de kelder beschermd tegen regen en zon. De oproep voor aanbestedingen eindigt 1 februari. De verbouwing zou eind 2021 moeten starten.

Romeinse Rijk

Het Colosseum is bijna 2000 jaar oud en werd gebouwd in de tijd van het Romeinse Rijk. In het amfitheater waren vechtende gladiatoren en wilde dieren te zien. Er pasten wel 50.000 toeschouwers op de tribunes. Tot de 19e eeuw had het theater een vloer, maar die werd verwijderd om de ondergrondse gangen tentoon te stellen.

De arena is de populairste toeristische bestemming van Italië. In 2019 bezochten bijna 7,4 miljoen bezoekers het Colosseum. Vanwege het coronavirus is het gebouw nu gesloten.