Ziekenhuizen: ons personeel moet sneller worden gevaccineerd

Ziekenhuispersoneel moet sneller worden gevaccineerd dan nu is voorzien. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) dringen daarop aan bij het kabinet. "De situatie in ziekenhuizen en umc’s dreigt onhoudbaar te worden als langer dan nodig moet worden gewacht op vaccinatie", stellen de twee organisaties.

NVZ en NFU wijzen op het toenemende ziekteverzuim onder het ziekenhuispersoneel. Ze vinden dat ook huisartsen hoger op de prioriteitenlijst moeten komen.

"De NVZ en NFU vinden het onbegrijpelijk dat de Gezondheidsraad en het kabinet geen voorrang geven aan diegenen die het hardst nodig zijn om patiënten te verzorgen en de samenleving zo snel mogelijk terug naar normaal te brengen: ziekenhuisprofessionals en huisartsen".

Essentieel voor samenleving

Volgens de organisaties is ook "de samenleving als geheel gebaat bij een snellere vaccinatie van deze professionals". Bij besluiten over het verzwaren of verlichten van de lockdown speelt de druk op de zorg in ziekenhuizen immers een grote rol. "Vermindering van ziekteverzuim bij ziekenhuismedewerkers is essentieel om de capaciteit op peil te houden", aldus NVZ en NFU.

De strategie van het kabinet is om eerst zorgpersoneel van verpleeghuizen te vaccineren, om de kwetsbare bewoners te beschermen. Daarna volgen medewerkers uit de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Daarnaast wil het kabinet dat zo snel mogelijk wordt gestart met het inenten van bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Overige zorgmedewerkers

Volgens de huidige plannen zijn pas daarna de overige zorgmedewerkers die in direct contact staan met coronapatiënten aan de beurt. Tegelijkertijd wil de overheid dan ouderen en chronisch zieken laten vaccineren. De grote bulk van gezonde, relatief jonge mensen krijgt de inenting als laatste.

De Europese Commissie keurde maandag het eerste coronavaccin goed voor gebruik in de EU: dat van Pfizer en BioNTech. De eerste levering, waarmee op 8 januari de vaccinaties beginnen, bevat ongeveer een half miljoen doses. Voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 moet dat zijn opgelopen tot bijna 2,5 miljoen. Voor een effectieve bescherming zijn twee injecties per persoon nodig.