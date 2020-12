En blijven we meer thuis nu er een strenge lockdown geldt?

We zitten nu een week in de strengste lockdown die ons land heeft gekend sinds het begin van de coronacrisis. En blijven we nu ook daadwerkelijk meer thuis? Ja, een beetje, maar hoewel de maatregelen strenger zijn, komen we wel veel meer buiten dan in maart.

Thuiswerken

De besmettingscijfers laten nog geen daling zien, maar dat is misschien ook nog te vroeg. Ze zijn wel wat afgevlakt, maar veel valt er nog niet over te zeggen. Dan de maatregelen: we werken meer thuis, maar lang niet zoveel als in maart, wel iets meer dan tijdens de semi-lockdown van oktober blijkt uit mobiliteitscijfers van Google.

Het winkelbezoek is vanzelfsprekend wel drastisch afgenomen en de voorspelde run op supermarkten blijft vooralsnog uit. Op de weg en in het ov is het wel iets rustiger. Het aantal autoverplaatsingen is momenteel een kwart lager dan in januari, schrijft de Volkskrant. In het openbaar vervoer is het dan weer twee keer zo druk als in maart.

Thuis

We blijven wel meer thuis sinds Ruttes persconferentie, maar of dat door de maatregelen komt of omdat het aan één stuk door regent, is onduidelijk. Mensen brachten al met al 11 procent meer tijd thuis door dan in een normale week voor de pandemie. In maart bleven mensen 17 procent meer binnen en afgelopen zomer was het verschil maar 5 procent met een normale zomerdag.