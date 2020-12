‘Ruim 25 miljoen coronabesmettingen in Europa geregistreerd’

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn in Europa ruim 25 miljoen besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat komt naar voren uit een telling van het Franse persbureau AFP.

AFP meldt dat het zich bij de telling heeft gebaseerd op de officiële statistieken van Europese gezondheidsinstituten.

Wat betreft het aantal besmettingen is Europa de zwaarst getroffen zone in de wereld, voor de VS en Canada met samen ruim 19 miljoen besmettingen. Volgens AFP zijn in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied ruim 15 miljoen mensen besmet geraakt en in Azië ruim 13 miljoen.