Man aangehouden met cobra’s in auto en drugs in onderbroek

Een 26-jarige Amsterdammer is aangehouden nadat de politie cobra's in zijn auto vond en drugs in zijn onderbroek. De politie hield de man in de nacht van zondag op maandag rond 04.30 uur aan op de Muiderstraatweg in Diemen. Bij het doorzoeken van de auto vonden agenten het zware illegale vuurwerk.

Toen de man vervolgens werd gefouilleerd, bleek dat hij "een behoorlijke hoeveelheid" bolletjes harddrugs in zijn onderbroek droeg, aldus de politie. Zij vermoedt dat het gaat om cocaïne, maar nader onderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven. Onderzocht wordt of de man, vanwege het bij zich hebben van de cobra's, betrokken is bij misdrijven waarbij dat vuurwerk vermoedelijk is gebruikt.